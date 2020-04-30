AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتعهد بالاحتفاظ بالسفارة الأمريكية في القدس إذا تم انتخابه

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:58 ص
بايدن يتعهد بالاحتفاظ
بايدن يتعهد بالاحتفاظ بالسفارة الأمريكية في القدس
Advertisements
سمر صالح
تعهد المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، على إبقاء السفارة الأمريكية في موقعها الجديد في مدينة القدس إذا ما انتخب رئيسًا للولايات المتحدة، في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال نائب الرئيس السابق، في كلمة خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت إنّ السفارة الأمريكية في إسرائيل ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة، وأضاف أما وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب.

وأشار "بايدن" إلى أن "ما سأفعله، سأعيد فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحث إدارتي الجانبين على اتخاذ مبادرات لإبقاء آفاق حل الدولتين على قيد الحياة".

وأعرب "جو بايدن"، في الوقت نفسه عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب، قائلا: "لم يكن يجب أن يتم نقلها" دون أن تكون جزءا من اتفاق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وقال جو بايدن "لا يمكننا أن نخشى قول الحقيقة لأصدقائنا المقربين، حل الدولتين هو الحل الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد، لضمان مستقبل سلمي للدولة اليهودية والديمقراطية"، ولفت بايدن إلى إنه سيعارض أي إجراء من شأنه إغلاق الباب أمام إنشاء دولة فلسطينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ساندرز: نتنياهو عنصري وأفكر في إعادة السفارة إلى تل أبيب

شاهد.. ساندرز يهاجم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة

جو بايدن: لا نية لنقل السفارة الأمريكية في القدس من موقعها حال فزت بالرئاسة

ترشيحاتنا

12 كلمة بعد السحور تجعل الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته

دراسة صينية: وفيات مرضى فيروس كورونا من الرجال ضعف النساء

السيسي يصدر ٤ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

العثور على حطام مروحية تابعة للناتو فُقدت في البحر الأيوني

بومبيو: الصين أخفت معلومات حول فيروس كورونا وستتحمل المسئولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلدتها الصور النادرة.. كيف كان يقضي أهالي الغردقة شهر رمضان قبل قرن من الزمان؟

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور

بسبب الصيام.. كمال الشناوي رفض تقبيل كاميليا فى رمضان فكان ردها صادما