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أخبار العالم

فيروس كورونا يصيب رئيس حكومة و3 وزراء في دولة إسلامية

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:11 ص
فيروس كورونا يصيب
فيروس كورونا يصيب رئيس حكومة و3 وزراء في دولة إسلامية
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العربية اليوم الخميس، نبأ إصابة رئيس حكومة و3 وزراء بأحد الدول الإسلاميّة الأفريقية. 

وأصاب فيروس كورونا المستجد، نونو جوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة غرب أفريقيا، و3 وزراء بحكومته. 

وقال نابيام في تصريحات صحفية، إن نتائج فحص كورونا الذي خضع له جاءت إيجابية، ووضع قيد الحجر الصحي المنزلي. 

وأضاف أن حالته مستقرة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه مؤخرًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بالبلاد عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضًا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كانديي.

وقال وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا، إن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق في العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

وسجلت في غينيا بيساو حتى مساء أمس، أكثر من 185 إصابة بكورونا، بينها حالة وفاة واحدة، فضلًا عن تعافي 19 آخرين.

وإجمالًا، أصاب الفيروس حتى صباح اليوم الخميس، أكثر من 3 ملايين و220 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 228 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون شخص، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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