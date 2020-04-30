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أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع الحرارة والرطوبة اعتبارا من اليوم حتى الاثنين.. والقاهرة تسجل 33 درجة

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:26 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجي
كشف وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إن كل مخرجات النماذج العددية الخاصة بحالة الطقس تشير إلى استمرار الاستقرار والاعتدال فى الأحوال الجوية خلال هذه الفترة اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى الأثنين المقبل، دون ظواهر جوية مؤثرة على البلاد.

وقال وحيد سعودي، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة وفى نسبة الرطوبة خلال هذه الفتره حتى يوم الأحد القادم، ليسود طقس ربيعى ما بين المعتدل والمائل للحرارة صباحا، ويظل مائل للبروده ليلا ثم تعاود درجات الحرارة انخفاضها اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم تدريجيا.

وأكد خبير الأرصاد الجوية، أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار على البلاد خلال هذه الفترة، لكن هناك نشاط محدود جدا للرياح يوم الإثنين القادم يكون غير مؤثر، مُشيرا إلى أنه لا يوجد أدنى مشاكل لتخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن تبقى النصيحة بإستمرار إرتداء الملابس شبه الشتوية خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأوضح أن الأحوال الجوية مستقره تمامًا وتسمح بمزاولة كافة الأنشطة البحرية وأيضا إلى حركة السفر بأمان، بعد تجنب الشبورة الصباحية على الطرق.

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