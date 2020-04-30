بنك عودة-مصر يطلق خدمة الإيداع النقدي دون استخدام البطاقات

في سياق ريادته في مجالات الدفع الإلكترونية بالسوق المصرفي المصري، أطلق بنك عوده -مصر خدمة الايداع النقدي دون استخدام البطاقات لإتاحة القيام بسداد مستحقات البطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الالي دون شرط وجود البطاقة الائتمانية اثناء اجراء عملية الإيداع.





واستحدث البنك هذه الخدمة للتسهيل على العملاء في حالات عدم وجود البطاقة مثل حالة سفر حامل البطاقة.





وفي هذا الصدد صرح محمد بدير-العضو المنتدب لبنك عوده-مصر قائلا: "ينفرد البنك بتقديم مجموعة متميزة من خدمات التجزئة المصرفية ويتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والحد من استخدام النقد "الكاش" ومنح العملاء قنوات دفع بدلية تمكنهم من اجراء عملياتهم المصرفية بسهولة وامان . "





هذا وباستخدام هذه الخدمة الجديدة فان قيمة الايداعات بدون استخدام البطاقة سوف تحتسب في نفس يوم الإيداع عند اضافة قيمة المبلغ المودع لحظيا. وعلى هذا النحو سوف يتمكن العملاء من اتمام حركات الايداع على مدار اليوم وطوال ايام الاسبوع من خلال ماكينات الايداع الخاصة ببنك عوده ودون الحاجة الى استخدام البطاقة اثناء اجراء عملية الإيداع.





وسيقوم المودع فقط بإدخال رقم البطاقة الائتمانية ثم يتبع ذلك ادخال الرقم القومي للشخص الذي يقوم بعملية الايداع ولا يشترط ان يتطابق ذلك مع الرقم القومي لحامل البطاقة الائتمانية. ويصل الحد الأقصى لعملية الايداع الواحدة خمسة آلاف جنيه مصري. ويعمل حاليًا البنك على تحديث واتاحة خدمات اخرى على ماكينات الصراف الالي الخاصة ببنك عوده والتي يصل عددها الى 167 ماكينة منتشرة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.