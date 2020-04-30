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فن

ياسمين رئيس تسخر من نفسها.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:26 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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آيه عاطف
حلت الفنانة ياسمين رئيس، مساء أمس الأربعاء ضيفة برنامج "رامز مجنون رسمي" مع رامز جلال، على شاشة "إم بي سي مصر".

قامت ياسمين رئيس، بالسخرية من نفسها عقب انتهاء الحلقة حيث قامت بنشر صورة لها من البرنامج بالمقارنة مع صورة من توم وجيري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "بجد بجد كل ما أشوفها أضحك".

بينما شهدت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت كلا من رامز جلال وياسمين رئيس، خاصة مشهد صدمتها عند رؤية رامز، وإدراكها أنها ضحية لبرنامجه.

يذكر أن قررت نقابة الإعلاميين في بيان لها منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.

قالت النقابة في بيان لها اليوم: "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر".
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