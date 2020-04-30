صومعة غلال مطروح تستقبل 400 طن قمح لأول مرة.. صور

استقبلت صومعة الغلال بمدينة الحمام بمطروح ٤٠٠ طن قمح مع بدء تنفيذ قرار توريد الأقماح المحلية في ١٥ ابريل الجارى .





اكد المهندس السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح ان هذا هو العام الأول الذى يتم استلام صومعة تخزين الغلال الكائنة بمنطقة الشمامة بمركز الحمام بمحافظة مطروح الأقماح المنتجة بمحافظة مطروح.

واضاف انه تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح يجرى المتابعة اليومية لتوريد الاقماح وحل اي معوقات للتوريد.





واشار مدير تموين مطروح أنه تم اليوم المبرور على مزارع الأقماح في منطقة الشمامة بمدينة الحمام أثناء الحصاد

و تم تسهيل عملية توريد القمح المنتج الى الصومعة.

وأثنى مدير التموين على المواصفات الخاصة بالأقماح المنتجة حيث كانت نسبة الرطوبة بها 12.09 % و كذلك تم المرور على الصومعة إثناء إستلام و وزن القمح من المزارعيين و تبين أن كميات القمح التي تم توريدها خلال اليومين الماضيين في الصومعة هو 400 طن كبداية الإنتاج الأولى للتوريد .



