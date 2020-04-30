إزالة أدور مخالفة ببرج سكني بالقناطر الخيرية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة برج سكني بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ مكون من 13 طابق وحاصل على ترخيص بأرضي و4 أدوار حيث قام صحاب العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم وإزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية مكون ارضي و 10 طوابق وصادر له ترخيص بأرضي و 5 طوابق حيث قام صاحب العقار ببناء 4 طوابق بالمخالفة للقانون.





وشارك فى الحملتين اللواء السيد يوسف نائب مدير امن القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ واللواء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ووجه المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة مع مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة وتابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة.

كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.





وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة لافتًا أن أجهزة المحافظة ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.





واضاف المحافظ أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون البناء عشوائيا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول مؤكدا على توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادي أو أمني وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة، مناشدا المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة.