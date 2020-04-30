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تعليم

عميد أداب عين شمس: تأجيل امتحانات مقررات التخلفات لحين انتهاء تعليق الدراسة

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:14 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الاداب جامعة عين شمس، إنه يوجد بعض الأقسام لم تعمل بنظام الساعات المعتمدة  منوها بانه يوجد بعض الطلاب من المستوي السادس  تدرس مواد من المستوي الرابع وغيرها من الطلاب يدرسون بنظام الساعات المعتمدة يدرسون في مستويات غير مستوياتهم.



وأضاف عميد أداب خلال تصريحاته لصدي البلد، أن جميع الطلاب الذين يدرسون من مواد الفرق النهائية سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة أما بالنسبة لفرق النقل يتم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي، ومقال بحثي، ومشروع بحثي "  سوف يعلن جميع التفاصيل الخاصة بها 7مايو. 

وأشار الي  ان الجزء العملي وأيضا مشاريع التخرج سوف يتم تأجيلها لحين انتهاء تعليق الدراسة وسوف توقف الدراسة عبر منصات التعلم الالكتروني بالكلية يوم الخميس ٣٠ ابريل و تأجيل امتحانات مقررات التخلفات. 

ووضح موقف طلاب الدراسات العليا سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء مدة الحظر مثل طلاب الفرق النهائية وهي بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.
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