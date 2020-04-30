طريقة تقوية واكتساب المناعة النفسية أونلاين فى صيدلة حلوان









نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان طريقة تقوية واكتساب المناعة النفسية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد الكلية ، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في الندوة الدكتورة منى شوقي استشاري تنمية الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي.







وأوضحت الدكتورة إيمان حجاج أن الندوة هدفت إلى التعريف بأن المناعه النفسيه هي علاج فعال ضد اليأس، بجانب دعم المشاركين نفسيا ومعنويا ورفع المناعة النفسية والجسدية لمواجهة فيروس كورونا الذى خلف قلق ورعب لدى المواطنين لذا فأن دعم ، ورفع طاقة الإنسان والمساعدة على تغيير الحياة وفتح أبواب الخير والبركة وجعل الجميع أكثر سعادة، وكيفية مضاعفة القوة الداخلية والمناعة الجسدية والصلابة النفسية أمرا فى غاية الأهمية.





