طريقة تقوية واكتساب المناعة النفسية أونلاين فى صيدلة حلوان

نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان طريقة تقوية واكتساب المناعة النفسية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد الكلية ، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة عبد القادر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر في الندوة الدكتورة منى شوقي استشاري تنمية الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي.
وأوضحت الدكتورة إيمان حجاج أن الندوة هدفت إلى التعريف بأن المناعه النفسيه هي علاج فعال ضد اليأس، بجانب دعم المشاركين نفسيا ومعنويا ورفع المناعة النفسية والجسدية لمواجهة فيروس كورونا الذى خلف قلق ورعب لدى المواطنين لذا فأن دعم ، ورفع طاقة الإنسان والمساعدة على تغيير الحياة وفتح أبواب الخير والبركة وجعل الجميع أكثر سعادة، وكيفية مضاعفة القوة الداخلية والمناعة الجسدية والصلابة النفسية أمرا فى غاية الأهمية.
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وأضافت الدكتورة فاطمة عبد القادر أن محاور الندوة هي كيفية تعزيز الثقه بالنفس، والواقعيه في تقييم قدرات وامكانات ومهارات الشخص ، وكيف تكون يَقِظًا لكل ما يحيط بك،( احصر الأشخاص والمواقف والأحداث التي تُحفِّزك وتشعرك بالضغط وتَجنَّبها قدرَ الإمكان، ولا يعني ذلك أن تكون جبانًا وغير قادر على المواجهة، وإنما يعني تفادي ما يُمكن تفاديه دون خسائر)، وكيف تكون مرنًا في تعاملك مع ضغوط الحياة، والا تسمح لها بأن تشوِّه مظهرك وتُفقِدك طبيعتك، و(قدّر ان هنالك اشخاصا ومواقف وظروفا تفرض نفسها عليك فرضا، وانك مهما بذلت من جهد فسيطرتك عليها محدودة) وانك تحتاج الى الصبر والمرونة، وكيف تتمتع بحياة عاطفية سليمة، وتكن قادرا على ان تعطي في الحب اكثر مما تأخذ، وكيف تضاعف عدد معارفك وتعزز روابطك الاجتماعية، وتتعرّف على المزيد من الأصدقاء، وتضاعف نشاطك الاجتماعي بالاشتراك في أعمال تطوعية أو حضور ندوات وأمسيات أدبية، وتاثير نوع الغذاء الذي نتناوله وعلاقتة بالمناعة النفسية، (فهنالك اغذية تضعفها واغذية تقويها)، وما هوالعقل الإيجابى الذى يجد فرصة فى كل شيء ويخلق منحة فى كل محنة وما هو العقل السلبى الذى يجد خطأ أو نقصا فى كل شىء.