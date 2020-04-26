جامعة عين شمس ضمن تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيرا في أهداف التنمية المستدامة

أعلن الدكتور محمود شوقي المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ظهور نتائج تصنيف التايمز لمعاملات تأثير الجامعة فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020؛ والتى أسفرت عن حصول الجامعة على المركز من ٤٠١ - ٦٠٠ ؛ حيث شهد هذا العام مشاركة الجامعة فى أكثر من معامل تأثير جديد مقارنة بالعام الماضي.







وأكد حرص إدارة الجامعة على تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد للنهوض وتحسين الترتيب العالمى للجامعة على مستوى التصنيفات الدولية المختلفة.





من جانبها أكدت د .شهيرة سمير –مدير مكتب العلاقات الدولية أن الجامعة قد شاركت هذا العام فى 6 معايير من معايير التصنيف، وذلك بإضافة معاملين جديدين عن العام الماضي، وهي:





1. معامل الصحة العامة وقد حصلت الجامعة فيه على الترتيب ٢٠١ - ٣٠٠





2. معامل المساواة بين الجنسين وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 201-300





3. معامل العدل والمساواة وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 201-300





4. معامل التنمية المستدامة وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 301-400





5. معامل جودة التعليم وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 401-600





6. معامل الشراكة من أجل تحقيق الأهداف وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 401-600





وأكد د.أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة أن الجامعة تعمل جاهدة على المشاركة فى جميع التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات والعمل على تطوير كافة المجالات وأن ما يأتي ثماره اليوم ما هو إلا نتاج للمجهودات التى تقوم بها إدارة الجامعة فى شتى المجالات العلمية والبحثية وذلك طبقا لرؤية واستراتيجية الجامعة والتى تقوم على تضافر الجهود ومشاركة جميع كليات وقطاعات الجامعة لرفع مكانة الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية.