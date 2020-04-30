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ديني

علي جمعة: قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:48 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن سيدنا لوط كان عمه سيدنا ابراهيم عاصره، مؤكدا أن ابراهيم أبو الأنبياء بما فيهم سيدنا لوط.

وأوضح جمعة، خلال برنامج مصر أرض الانبياء على الفضائية المصرية، أن سيدنا لوط آمن بسيدنا إبراهيم وهاجر معه من أور الكلدانيين إلى الأرض المقدسة عابرين للنهر، والراجح أن سيدنا لوط جاء مع سيدنا إبراهيم لكنه عاد لسدوم وعمورية وفقًا لما جاء في الكتاب المقدس في العهد القديم. 

وأشار جمعة، إلى أن قوم لوط أتوا بفاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، وهي أن يأتوا الرجال شهوة من دون النساء، وجميع الأديان الإبراهيمية وغيرها ترفض هذا الكلام، موضحًا أن حقوق الإنسان في الشريعة هي مقاصد الدين بحفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان والملك، وأنزل الله غضبه على قوم لوط عن طريقه ملائكته، وحولوا المنطقة التي يقيموا بها للبحر الميت حاليًا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن سيدنا إبراهيم بعد هجرته لفلسطين قام بالتعمير وبناء المسجد الأقصى، وقام بشراء قطعة أرض وهي الآن تسمى منطقة الخليل، وتم دفن السيدة سارة بها بعد وفاتها، وظل اسحق معه يربيه، وبنى مسجدًا به 8 أضرحة ويقال إنها بها سيدنا إبراهيم وزوجته سارة، وسيدنا إسحق وزوجته، وسيدنا يعقوب وزوجته، وسيدنا يوسف وزوجته، ولكن سيدنا يوسف يقال إنه دفن في مصر، وسيدنا يعقوب قد يكون مدفونًا بمصر أيضًا. 

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