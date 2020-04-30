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الموقوف دائما والكابتن المشاغب.. رامز جلال يسخر من محمود كهربا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:59 م
كهربا - رامز مجنون
كهربا - رامز مجنون رسمي
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هاني حسين
سخر الفنان رامز جلال من محمود كهربا، قائلا:" الاولوية للبلطجية واللي ملهمش كبير، انا بحب الضحية التي لا تستسلم بسهولة ومحدش عارف ياخد منه حق او باطل ضربني وبكي وسبقني واشتكى".

وتابع رامز جلال:" محمود كهربا  3 فاز والكابتن المشاغب والموقوف دائما".

وقع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الاهلي ،ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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