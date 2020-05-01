التنمية المحلية تكلف المحافظين بحصر الأماكن التي تصلح لإقامة جراجات

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين حصر الاماكن التى تصلح لاقامة جراجات بها تمهيدا لعرضها على القطاع الخاص،

و حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.





وشدد علي الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.





واضاف شعراوى انه سيتم استغلال الاماكن التى تصلح كجراجات بالمحافظات لزيادة موارد المحافظة ومنع الزحام بالشوارع، مشيرا الى ضرورة فتح الجراجات المغلقة فى المحافظات وخاصة بعض المناطق بمحافظة القاهرة التى صدر لها توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.









وكان قد اكد وزير التنمية المحلية أن المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية ومديريات الأمن، خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضٍ لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.





