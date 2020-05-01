AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية تكلف المحافظين بحصر الأماكن التي تصلح لإقامة جراجات

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:12 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين حصر الاماكن التى تصلح لاقامة جراجات بها تمهيدا لعرضها على القطاع الخاص،
و حصر مخالفات جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وشدد علي الإستمرار فى الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب فى تكدسات واختناقات مرورية فى مناطق كثيرة بالمحافظات.

واضاف شعراوى انه سيتم استغلال الاماكن التى تصلح كجراجات بالمحافظات لزيادة موارد المحافظة ومنع الزحام بالشوارع، مشيرا الى ضرورة فتح الجراجات المغلقة فى المحافظات وخاصة  بعض المناطق بمحافظة القاهرة التى صدر لها توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، خاصة فى مناطق مصر الجديدة والنزهة وغرب وشرق مدينة نصر والمرج.


وكان قد اكد وزير التنمية المحلية  أن المحافظات قامت بجهود كبيرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية ومديريات الأمن، خاصة فيما يخص غلق الأسواق العشوائية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة عدم عودة تلك الأسواق مرة أخرى بدون ضوابط مع سرعة وضع المحافظين حلول بديلة للأسواق التى تم غلقها وتوفير قطع أراضٍ لإقامة أسواق حضارية وتحديد ضوابط لها بما يعود بالنفع على الدولة والحفاظ على حقوقها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتلقي ١١١١ شكوي من المحافظات بشأن فيروس كورونا

لمواجهة فيروس كورونا.. صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين.. 10 لعدم تطبيق قرار الإجازة للعاملين.. 320 لعدم غلق المقاهى.. و93 ضد قاعات الأفراح.. و96 تجاه مطاعم.. و191 لرفع الأسعار

إيقاف تراخيص البناء ٦ أشهر فى القاهرة

شعراوي يؤكد تنفيذ قرار إيقاف إصدار محافظة القاهرة لتراخيص البناء الجديدة أو التعليات لمدة 6 أشهر.. آلية لتحصيل مقابل نقدي لانتظار السيارات في جميع شوارع العاصمة

خلال اجتماعه مع وزير التنمية المحلية.. محافظ القاهرة يعلن إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر في العاصمة .. ومهلة 15 يوما لمالكي العقارات التي لم تلتزم بطلاء الواجهات

التنمية المحلية: حصر مخالفات تحويل جراجات السيارات إلى أنشطة تجارية بالقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

الصحة تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا من بلازما المتعافين.. فيديو

صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

تامر أمين يوجه رسالة مهمة لأصحاب المدارس الخاصة والانترناشونال.. فيديو

10 ملايين طن.. اكتشاف أكبر كمية بلاستيكات دقيقة في أعماق المحيطات

مسن يصور لحظاته الأخيرة خلال صراعه مع فيروس كورونا.. صور

تحرك عاجل من الصحة بعد وفاة مصاب بكورونا في"المسيري" بالاسكندرية

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل