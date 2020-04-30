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تعليم

مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نقدم خدمات طبية لهيئات أجنبية بأسعار دولية

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:39 م
القصر العيني الفرنساوي
القصر العيني الفرنساوي
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عبد الله علي
قال الدكتور أحمد طه، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، إن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين كوحدة ذات طابع خاص وفقا للقوانين واللوائح.

وأضاف طه، في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص جناح بالقصر العيني الفرنساوي للأجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الآن لم تتم أية تعاقدات.


وأشار مدير المستشفيات بجامعة القاهرة، إلى أنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي، مؤكدا على تقديم القصر العيني خدماته للجميع، ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج وطبقا للوائح المعتمدة كوحدة ذات طابع خاص .


وتابع الدكتور أحمد طه، أنه بالفعل استقبل القصر الفرنساوي العديد من الحالات من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس والتمريض ويتم علاجها بالمجان.


ومن جانبه، نفي الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى القصر العيني الفرنساوي، جملا وتفصيلا.


وأهابت الجامعة، في بيانها، بالجميع توخي الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم.
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