القومى للمرأة بـ بني سويف يزور مستشفى الحميات والصدر

تواصل فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات زياراتها للمستشفيات للتعبير عن الشكر والامتنان للطاقم الطبى والتمريض، في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





نظم فرع المجلس بمحافظة بني سويف اليوم ممثلا فى نرمين محمود مقررة الفرع، والدكتوره هبه عبد العظيم عضوة الفرع، ورافقتهم الدكتوره مها حسن مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة، زيارة إلى مستشفى حميات بني سويف ومستشفى الصدر.





وخلال الزيارة تم تقديم الورود وبرقيات الشكر بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس للتعبير عن خالص التقدير للدكتور وليد عبده مدير المستشفى وفريقه الطبي والتمريض، وفنيين المعامل وجميع العاملين بالمستشفى ، والدكتور افرام ماجد مدير مستشفى صدر بني سويف والفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، تقديرًا من المجلس لدورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم الغالية فى التصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .





وقدمت نرمين محمود باقة الورد وبرقية الشكر والتقدير ايضا للدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزاره الصحه ببني سويف خلال لقائها به فى مقر عمله اليوم.





وأعرب جميع العاملين بالمستشفيات عن خالص شكرهم وتقديرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الانسانية الكريمة من المجلس، مؤكدين استمرارهم فى مكافحة هذا الوباء.