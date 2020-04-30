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محافظات

شفاء 5 حالات من كورونا في أسوان..تفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:49 م
مستشفى أسوان التخصصى
مستشفى أسوان التخصصى
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شاذلى عبد الفتاح

وتتوالى إنتصارات مصابى فيروس كورونا المستجد من خلال تغلبهم عليه وتماثلهم للشفاء الكامل  . 


وقد شهدت مستشفى أسوان التخصصى للعزل 5 حالات جديدة بعد شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما يتلقى باقى الحالات الموجودة بالحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية الرعاية الطبية لحين تحسن حالتهم الصحية.  


وجاءت أسماء الحالات التى خرجت اليوم ربيع.م.ع ، وفاطمة.م.ع، كانا محتجزين بمستشفى الصداقة التخصصى، ومحمد.س.ح، ومنى.ر.ا، وخليل.ا.م كانوا محتجزين بالمدينة الشبابية.


لتحقق هذه الحالات إستجابة لفترة العزل وسط ملحمة الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة التى يسطرها ويجسدها الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والعاملين وغيرهم داخل مستشفى العزل.


وكان قد تم التنسيق بين وزاتى الصحة والشباب والرياضة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان "عزل" لإستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بجانب مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان. 


وجاء قرار تخصيص المدينة الشبابية منطقة عزل، جاء بديلًا لدار الضيافة التابعة لجامعة أسوان، نظرًا لأن المدينة الشبابية تعد أكثر ملائمة من دار الضيافة وتستوعب أعداد أكبر وتعد أيضًا أكثر أمانًا وسلامة للمرضى. 


واقرا أيضًا:

بالأسماء.. خروج 4 حالات كورونا جديدة من مستشفى أسوان للعزل بعد تماثلهم للشفاء

https://www.elbalad.news/4299193

 

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