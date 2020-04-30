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فن

أحمد الجسمي: مسلسل أم هارون تجربة درامية رفيعة المستوى

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:07 م
مسلسل أم هارون
مسلسل أم هارون
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سعيد فراج
اكد الفنان الاماراتي احمد الجسمي ان النجاح الكبير الذي يحصده المسلسل الخليجي -ام هارون -هو نتيجة حتمية للتعاون المثمر البناء بين شركتي جرناس الاماراتية والفهد الكويتية بقيادة الفنانة القديرة حياة الفهد، وهو تعاون يؤكد عمق العلاقات التي تجمعه بالقديرة ام سوزان والذي يعود لسنوات طويلة من العمل المسترك والتعاون الفني الذي يفتخر ويعتز به. 

وقال الجسمي : مسلسل -ام هارون - تجربة درامية تلفزيزنية رفيعة المستوي تنطلق بالدراما الخليجبة الي سقف اعلي من التماس مع قضايا اجتماعية وسياسية رفيعة وبعيدة . واكد بان خطوط العمل الدرامية واضحة منذ الحلقة الاولي بعيدا عن كل ما يشاع من تطبيع او غيره . العمل تمت اجازته رسمية . ويتناول مرحلة من تاريخ المنطقة والعالم العربي حيث كان اليهود يعيشون بيننا وجزء من المركب الاجتماعي والسكاني سواء في العراق او البحرين او الكويت او غيرها . كما ان اليهود لا يزالون يعيشون حتي اللحظة في عدد من الدول العربية . كما ان العمل كان ومنذ الحلقة الاولي واضحا وصريحا اتجاة الممارسات الصهيونية وهنالك حتما فرق كبير بين اليهود كديانه سماوية والصهيونية بابعادها السياسية والفكرية والاجتماعية العدوانية. 

وتابع الجسمي: لقد تم تصوير مسلسل - ام هارون - بالكامل في قرية جرناس التراثية التي قمت ببناءها لتامين احتياحات تصوير هذا العمل الضخم بل لعلة العمل الخليجي الاضخم لعام 2020  سواء علي صعيد النجوم او البنية الاساسية من ديكورات وازياء واكسسوارات وخدمات انتاجبة بالاضافة لفريق الفنانيين بقيادة النجمة القديرة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد . والفريق يضم اكبر عدد من الجنسيات الخليجية والعربية . وهكذا الامر بالنسبة للفريق الفني بقيادة المخرج العربي المتميز محمد العدل. 

واستطرد الجسمي : مسلسل - ام هارون - ليست بالتجربة الدرامية التقليدية بل هو منطقة اضافية جديدة وعميقة وثرية بالمضامين صاغها الثنائي الاخوين محمد وعلي شمس باحترافية مقرونه بدراسة تحليلية لواقع وظروف مرحلة الثلاثينيات والاربعينيات من القرن الماضي في المنطقة بكل شمولها واتساعها. 

واشار الجسمي الي شخصية النوخذة بوعبدالعزيز قائلا : شخصية بوعبدالعزيز تمثل احدي الشخصيات الرئيسية في العمل وستظل تلك الشخصية عامرة بالاحداث والتطور ولم تكشف حتي الان الا عن جزء يسير من ابعادها واهدافها وايضا مواقفها الانسانية والاجتماعية والوطنية ..وهي تطبخ علي نهار هادئة. 

وقال الجسمي : ما احوجنا ان نكون بمستوي التجارب الفنية الكبري ولا نستبق الاحداث والمضامين . واستغرب بان البعض كتب عن العمل قبل شهر من عرضه رغم ان الجميع لم يشاهدة والعمل باختصار شديد يمثل نقله ورهان درامي جديد نفتخر به ونعتز كفريق عمل. 

وفي ختام تصريحه قال الجسمي: لا يمكن وصف سعادتي بهذا العمل لانه يجمعني مجددا بالفنانة القديرة حياة الفهد بل انه يطور هذا التعاون المشترك الي انتاج مشترك هو اليوم الاكثر مشاهدة واثاره للجدل..وسعيد جدا ان يتم انجاز هذا العمل في قرية حرناس التراثية في بلدي الحبيب دولة الامارات العربية المتحدة .وكل ما اقوله شكرا لفريق العمل الرائع وايضا شكرا ل ام بي سي.
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