مسلسل فرصة تانية الحلقة 7.. ياسمين صبري تستقيل من عملها

تشهد الحلقة 6 من مسلسل فرصة تانية ذهاب ملك "ياسمين صبري" لمنزل زياد "أحمد مجدى" للاعتذار له على ما بدر من زميلها رفعت "محمد جمعه" فى الشركة، ولم تجده، إلا أن شقيقه يأخذها إلى مكان زياد وتقابله وتعتذر له وتطلب منه الحضور إلى الشركة غدًا لتسلم مهام عمله فى فريق عملها.





وبعد مناقشة بين ملك ورئيس مجلس الإدارة بسبب تدخله فى عملها طوال الوقت، واعتراضه على نسبة معينة فى الربح فى المشروع تتقدم باستقالتها من الشركة.



