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صفية العمري: مفيش حد شبهي ولا توجد فنانة تستطيع تجسيد شخصيتي.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:04 ص
صفية العمري
صفية العمري
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هاني حسين
قالت الفنانة صفية العمري،  إنه لا توجد فنانة حالية تستطيع ان تجسد شخصيتها او سيرتها الذاتية.

وأضافت صفية العمري  في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"  مفيش فنانة تقدر تكون بديل لي أو تكون خليفة لي وكل الفنانات الكبار لا شبيه لهم على الإطلاق ولا بديل لهم ".

وتابعت :"  فنانات الجيل الحالي رائعات ومستوى التمثيل الخاص بهم جيد".

برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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