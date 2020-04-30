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توك شو

صفية العمري: لم أفشِ سرا.. شريف منير كان مصابا بالعصب السابع.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:18 م
صفية العمري
صفية العمري
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هاني حسين
قالت الفنانة صفية العمري، إنها لم تخن الأمانة عندما أعلنت مرض الفنان شريف منير بمرض العصب السابع.


وأضافت العمري  في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أصبت بمرض العصب السابع مثل شريف منير  وبعد شفائي من المرض طلبت الطبيب الخاص بي كي يعالج شريف منير من العصب السابع".


وتابعت:"  شريف لم يطلب مني عدم الحديث عن اصابته بالعصب السابع،  والمرض ده مش عيب خالص، ولم أفش سرا".


وأكملت صفية العمري:" زمان في شبابي  اهلي هربوني من  المحلة إلى الإسكندرية، وكان هناك فرد كان عايز يتجوزني وكنت عايزة أتجوزه وأهلي هربوني". 


برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقه لقضايا جريئة وساخنة.


يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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