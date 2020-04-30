صفية العمري: لم أفشِ سرا.. شريف منير كان مصابا بالعصب السابع.. فيديو

قالت الفنانة صفية العمري، إنها لم تخن الأمانة عندما أعلنت مرض الفنان شريف منير بمرض العصب السابع.









وأضافت العمري في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أ صبت بمرض العصب السابع مثل شريف منير وبعد شفائي من المرض طلبت الطبيب الخاص بي كي يعالج شريف منير من العصب السابع".









وتابعت:" شريف لم يطلب مني عدم الحديث عن اصابته بالعصب السابع، والمرض ده مش عيب خالص، ولم أفش سرا".









وأكملت صفية العمري:" زمان في شبابي اهلي هربوني من المحلة إلى الإسكندرية، وكان هناك فرد كان عايز يتجوزني وكنت عايزة أ تجوزه وأهلي هربوني".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقه لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.