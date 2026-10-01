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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مدينة السادات تُكرم الموظف والعامل المثالي للعام الجامعي 2025/2026

جامعة السادات
جامعة السادات

كرّمت الجامعة الفائزين في مسابقة الموظف والعامل المثالي للعام الجامعي 2025/2026، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز وعطاء والتزام في مواقع العمل، بما يعكس حرص الجامعة على تقدير النماذج المتميزة وتشجيع روح المنافسة الإيجابية بين العاملين.

 وأكد الدكتور ناصر عبد الباري رئيس الجامعة، أن تكريم الموظف والعامل المثالي يأتي تقديرًا حقيقيًا لكل من يخلص في عمله ويؤدي مسئولياته بكفاءة والتزام، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح أي مؤسسة، وأن الجامعة حريصة على دعم المتميزين وتحفيز جميع العاملين على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب ومنتسبي الجامعة.

 وأضاف عبدالباري أن التميز لا يرتبط بمسمى وظيفي أو موقع إداري، وإنما يقاس بما يقدمه الإنسان من إخلاص وانضباط وجودة في الأداء، مؤكدًا على أن الجامعة ستواصل دعم بيئة العمل المحفزة على الإبداع والتميز، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات التطوير المؤسسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الخالق حماد، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المسابقة تعكس اهتمام الجامعة بتقدير جهود العاملين وتشجيع النماذج الإيجابية التي تمثل قدوة في الانضباط والكفاءة وتحمل المسؤولية، حيث يأتي هذا التكريم في إطار توجه جامعة مدينة السادات نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات المتميزة، وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء وتطوير الأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل الإداري والخدمات المقدمة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن اختيار الفائزين تم من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض وفقًا للمعايير المحددة للمسابقة.

كما تم تكريم كريمة محمود عبد الواحد الصيفي قائم بعمل أمين كلية السياحة والفنادق في مجموعة الوظائف التخصصية، والاستاذة أنوار أحمد حسن شحاتة كاتب شئون اداريه أول بالإدارة العامة للاحتياجات في الوظائف الفنية والمكتبية، وفي الوظائف الحرفية «العمال» تم تكريم الاستاذ إسلام عبد الغني عبد النبي عبد المؤمن  سائق بكلية التكنولوجيا الحيوية.

وتولى أعمال اللجنة المشكلة لاختيار الموظف والعامل المثالي الدكتور محمد عبد الخالق حماد، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور عماد زكريا نوح، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام صلاح مبروك، مدير عام الموارد البشرية، والمهندس محمد مرزوق غزال مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء فتحي القطان مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ أشرف محروس عبد الفتاح ممثل نقابة العاملين بالجامعة، والأستاذة آمال عبدة معوض بالإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوًا إداريًا.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات تكرم العامل المثالي الموظف المثالي

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