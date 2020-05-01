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سيارات

فوائد مصابيح الضباب في السيارة.. وكيفية استعمالها

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
مصابيح الضباب من أهم قطع غيار السيارات لأنها تحمي سائقي السيارات وتحمي حياتهم أثناء القيادة في الضباب والشبورة.


ويوضح هذا التقرير كيفية عمل مصابيح الضباب ، وأهميتها والفرق بينها وبين العادية؟


مصابيح الضباب
يتم تركيب مصابيح الضباب في مقدمة السيارة حتى يستطيع السائق رؤية الطريق أمامه ورؤية ما إذا كان هناك أشخاص أو سيارات أخرى على الطريق لترك مسافة مناسبة.


كيفية عمل مصابيح الضباب 
تسمح مصابيح الضباب برؤية الطريق من خلال الضباب ويتم وضع مصابيح الضباب المجهزة  بالمصنع عند أدنى مستوى ممكن وفي الغالب في الغطاء السفلي بمعظم السيارات الحديثة .

 
الفرق بين المصابيح العادية ومصابيح الضباب 
مصابيح السيارة العادية يمكن أن تكون أي نوع من الإضاءة المستخدمة في السيارة وفي أي مكان، وغالبا ما يُشار إليها بالمصابيح الكبيرة التي تكون في مقدمة السيارة والتي تعمل على إضاءة الطريق ليلًا أما مصابيح الضباب تختلف عن المصابيح العادية من حيث البناء الداخلي والهدف الخاص بها وتختلف زاوية الاضاءة ويكون الهدف منها اصدار الضوء لمسافات قريبة غالبا.
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