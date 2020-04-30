ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فهمه لما يجري لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول تطورات كورونا: " افهم ما يجري مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون ولكن لا يمكنني الحديث عن ذلك الان. اتمنى له ان يكون بصحة جيدة".





وكان رئيس المخابرات التايوانية كشفت حقيقة الشائعات المتعلقة بوفاة زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون.





ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن رئيس المخابرات التايوانية، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "مريض" وأن بلاده لديها خطط طارئة لصراع محتمل على السلطة إذا مات.





وقدم تشيو كو تشنغ ، مدير مكتب الأمن القومي، وصفا غامضا للصحة عندما تم الضغط عليه في جلسة استماع حكومية حول شائعات عن وفاة كيم المحتملة، وفقا لتايوان نيوز.





وقالت تايوان نيوز إن تشنغ ضحك ورفض الرد عندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة بالفعل.