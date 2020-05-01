أنقرة تتطاول على الإمارات بسبب بيان الخارجية

تطاولت أنقرة على أبوظبي، بعد البيان القوى من وزارة الخارجية الإماراتية ضد تركيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن الإمارات يجب أن تتخلى عما وصفه بـ "اتخاذ موقف عدائي ضد تركيا"، مطالبا إياها أن "تلتزم حدودها". حسب وصفه.









جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا.









وزعم أقصوي أن "بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم لمن وصفهم بالانقلابيين"، زاعما أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.









وواصل أقصوى مزاعمه بأن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب ما وصفها بـ " الشرعية في ليبيا" ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا. حسب زعمه.









وقال إن "الاتهامات البشعة بحق تركيا لا أساس لها، وألقى بالتهم على الإمارات زاعما أنها تهاجم أنقرة للتغطية على ما وصفه بأنشطتها الهدامة.



