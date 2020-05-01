التحالف العربي: 2029 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف اطلاق النار منذ اعلانه في 8 أبريل، بلغت 2029 اختراقا، مشيرا إلى أنها شملت الاعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.









وأوضح التحالف أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.









وأكد استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن.









وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.