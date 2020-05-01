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رياضة

أمير مرتضى: أدفع رواتب لمدربين ولاعبين من جيبي.. وعودة الدوري مستحيلة .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:36 ص
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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محمد رشاد
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن استئناف مسابقة الدوري هذا الموسم أمر مستحيل، مشيرًا إلى رفضه استكمال المسابقة في ظل الظروف الحالية.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري في مارس المقبل لفترة مؤقتة ضمن الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي حوار مع "أون تايم سبورتس 2" قال أمير مرتضى : "هناك استحالة في استكمال الدوري هذا الموسم، نحن أمام خيار تدمير الموسم الحالي والمقبل، أو إلغاء الموسم الحالي فقط".

وتابع نجل رئيس الزمالك :"لا أتحدث لأن الزمالك مستفيد من إلغاء الدوري، بالعكس لم نفقد الأمل في التتويج باللقب، لكن لا يمكن أن نلعب في ظل هذه الظروف، وهناك وباء متفشي من الممكن أن يصيب اللاعبين".

وأردف أمير مرتضى منصور :"الاتحاد الدولي لكرة القدم يفكر في عمل 5 تغييرات في كل مباراة حال استئناف مسابقات الدوري في بعض البلاد، وذلك لأن عودة المسابقات ستتسبب في إصابات للاعبين".

وانتقل أمير للحديث عن الأمور المالية داخل نادي الزمالك قائلا :"أدفع أحيانا رواتب للمدربين واللاعبين من نفقتي الخاصة، وأمنح بعض اللاعبين مكافآت خاصة من جيبي في حالة إجادتهم".

وقال:"وضعت مكافأة لكهربا بقيمة 75 ألف جنيه عن كل هدف، و50 ألف جنيه عن كل صناعة هدف، وعندما هرب قام بصرف شيك بقيمة 75 ألف جنيه".

وأنهى أمير مرتضى :"هناك واقعة لا يعلم عنها البعض الكثير، وهي أنني دفعت ذات مرة مليون جنيه مصري إلى اللاعب أحمد حمودي حتى لا يفسخ عقده، وكان ذلك على نفقتي الخاصة بعيدا عن النادي".
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