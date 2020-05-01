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رياضة

عمرو زكي : الزمالك كان مخترقا إعلاميا بخلاف الأهلي .. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عمرو زكي نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الفارق الأكبر بين الأهلي والزمالك في الماضي كان الاستقرار الإداري الذي يتسبب في التتويج بالبطولات.

وأضاف عمرو زكي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك في الماضي كان مخترق إعلاميا لذلك كان هناك هجوم شديد في حالة الهزيمة مشددا ان الامر اختلف كثيرا في الوقت الراهن حيث أصبح هناك عقوبات يتم توقيعها حال الظهور الإعلامي لأي من اللاعبين دون الاستئذان.

وتابع: أن هزيمة المنتخب أمام غانا 6-1 كانت الاسوأ في تاريخه و سببت صدمة كبيره له مشددا أنه فوجىء بوجوده احتياطي وليس أساسيا. 

وأكمل أنه كان يسهر في بعض الاوقات بصحبة اصدقائه وهو امر طبيعي ولكن حال ارتباطه بـ مباريات او مواعيد مران فان الأمر كان يختلف كثيرا .

واختتم مؤكدا أن هناك العديد من اللاعبين المقربين له عبر مشواره مشددا ان عصام الحضري , وائل جمعه، حازم امام وحسام حسن هم افضل من تعامل معهم.

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