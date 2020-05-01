ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

اتشح مركزا بركة السبع ومنوف بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على اثنين من أبنائها شهداء الحادث الإرهابي بسيناء.









حيث ساد الحزن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع مسقط رأس الشهيد شحاتة مصطفي بعد تردد أنباء عن استشهاد ابن القرية حيث توافد الأهالي على منزله بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.





كما ساد الحزن بقرية برهيم التابعة لمركز منوف عقب استشهاد أحد أبنائها المجند احمد حامد خليفه انتظارا لتشييع جثمانه بمقابر الأسرة.







