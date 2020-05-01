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محافظات

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
اتشح مركزا بركة السبع ومنوف بمحافظة المنوفية بالسواد حزنا على اثنين من أبنائها شهداء الحادث الإرهابي بسيناء. 


حيث ساد الحزن بقرية الدبابية بمركز بركة السبع مسقط رأس الشهيد شحاتة مصطفي بعد تردد أنباء عن استشهاد ابن القرية حيث توافد الأهالي على منزله بالقرية في انتظار وصول جثمان الشهيد لتشييعه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة.

 
كما ساد الحزن بقرية برهيم التابعة لمركز منوف عقب استشهاد أحد أبنائها المجند احمد حامد خليفه انتظارا لتشييع جثمانه بمقابر الأسرة. 


وكان المتحدث العسكري قد أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 
ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية
ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية
ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية
ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية
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