خالد الغندور يرد بقوة على تصريحات كهربا ضد الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. فيديو

تحدث خالد الغندور الإعلامي في قناة الزمالك، عن تصريحات صانع ألعاب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، في برنامج "المقالب"رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي.





وكان كهربا ظهر في برنامج "رامز مجنون رسمي"، أمس الخميس، قال إنه سعيد بعودته للأهلي بيته، عن اللعب في الزمالك من قبل. طالع تصريحات كهربا بالكامل من هنا.





وقال الغندور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على "قناة الزمالك": "تصريحات كهربا مع رامز جلال هدفها مداعبة السوشيال ميديا، وليست أول مرة يظهر فيها في برنامجه، ومن الواضح أنه يتفق معه مسبقًا".





وأضاف:" تصريحات كهربا على اليوتيوب وهو يبكي لـ مرتضى منصور بأنه يتمنى الاحتراف في السعودية، لولا المستشار كان يأخذ 2 أو 3 ملايين جنيه في الزمالك، ووافق على خروجه للاحتراف، وأصبح يأخذ مليون دولار، والعام الذي يليه أخذ 2 مليون دولار وسيارة فارهة".





وتابع:" الزمالك أعاد اللاعب وفاز ببطولة مع النادي، ثم بعد ذلك اعترض على عقده مع الفارس الأبيض، وطلب 20 مليون جنيه ليتساوى مع فرجاني ساسي زميله بالفريق".





وأردف: "كهربا افتعل المشاكل وهرب بالاتفاق مع النادي المنافس، وخرج كوبري للبرتغال لينضم إليهم".





وأكمل: "يقول إنه عاد لبيته، وقبل ذلك كان يسب كابتن الأهلي، ويفرح في جماهير الأحمر، وكان في السابق يقبل قيمص الزمالك".





وأتم:" حاليًا في الأهلي الوضع تغير، لاعبوه باتوا بدون انتماء حقيقي، وأغلبهم هدفه المقابل المادي فقط، وأصبح المال (نمرة واحد) بالنسبة لهم".



