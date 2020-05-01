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رياضة

جاريدو: الأهلي كان أفضل لكننا فزنا عليه.. أحلم بإسقاط بطل أفريقيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:11 ص
خوان كارلوس جاريدو
خوان كارلوس جاريدو
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محمد رشاد
صرح خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الحالي للوداد البيضاوي، أنه استطاع التفوق على الأهلي مع فريقه السابق النجم الساحلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالرغم من أفضلية الفريق المصري، قائلًا أن ذكرياته في القاهرة رائعة.

وقال جاريدو في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية: "لقد كانوا (الأهلي) الأفضل لكن في اللقاء الأول حققنا الفوز بنتيجة 1-0، وكان أمرًا جيدًا وغير متوقع، وخدم رغبتي في إقناع الفريق بأن شيء يمكن أن يتغير."

وتابع: "في لقاء العودة خسرنا المباراة، لكن العودة إلى القاهرة كانت لحظات مميزة للغاية بالنسبة لي، أنا احتفظ بالكثير من الذكريات الطيبة لوقتي مع الفريق."

وتحدث عن خطوة العمل مع الوداد: "هي خطوة من المستحيل أن أرفضها، إنه بلد أمتلك خبرة به، أنا بالفعل أمتلك عروض وكان من المؤكد أنني سواء اجلا أو عاجلًا سوف أعود، الوداد نادي عظيم، طالما عانى من أجل التتويج بالبطولات، وهذا مكان أحب أن أعمل به."

وتحدث عن سبب البقاء في المغرب وعدم العودة لإسبانيا قائلًا: "قررت البقاء هنا لأنن مقتنع بأنني في حالة العودة إلى إسبانيا لن أتمكن من العودة لفريقي، أنا أضحي بعدم التواجد مع أسرتي لأنني أضع قيمة كبيرة للتواجد مع اللاعبين، أنا مؤمن بأن في وقت ما سوف تعود الحياة لطبيعتها."

وأَضاف: "أتمنى خلال الأيام المقبلة أن تتحول الأمور بشكل إيجابي، أحلم بأن أتذكر هذه الأيام بأن هذا هو الموسم الذي قهرنا فيه أبطال إفريقيا."

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عودة دوري الأبطال، حيث من المنتظر أن يلعب الوداد أمام الأهلي في نصف النهائي، بينما ستكون المواجهة الأخرى بين الزمالك والرجاء البيضاوي.
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