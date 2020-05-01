أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
قدم مُحترفنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي في شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بـ شمال سيناء.
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن رغبة 13 ناديًا من أندية الدوري المصري في إلغاء الموسم الجاري، بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي.
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن استئناف مسابقة الدوري هذا الموسم أمر مستحيل، مشيرًا إلى رفضه استكمال المسابقة في ظل الظروف الحالية.
كشف أمير مرتضى منصور، عن فبركة برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
كشف أمير مرتضى منصور، عن نيته للترشح في أحد المناصب في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات القادمة.
كشف أمير مرتضى منصور، عن حقيقة ترشحة لمنصب رئيس نادي الزمالك.
كشف أمير مرتضى منصور، عن حقيقة تدخل رئيس نادي الزمالك في تشكيل الفريق أو مشاركة أحد اللاعبين.
كشف أمير مرتضى منصور، عن قوة ومهارة يوسف اوباما وحزنه من عدم ضمه لمنتخب مصر.