أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

قدم مُحترفنا المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي في شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بـ شمال سيناء.

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن رغبة 13 ناديًا من أندية الدوري المصري في إلغاء الموسم الجاري، بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي.













أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن استئناف مسابقة الدوري هذا الموسم أمر مستحيل، مشيرًا إلى رفضه استكمال المسابقة في ظل الظروف الحالية.













كشف أمير مرتضى منصور، عن فبركة برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال.



