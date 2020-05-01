أمير مرتضى منصور: أدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

كشف أمير مرتضى منصور، عن نيته للترشح في أحد المناصب في مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات القادمة.





وقال مرتضى خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق، إن ترشحه لمنصب في الاتحاد المصري لكرة القدم أمر وارد وافكر به ولكن لابد من تحديد أسس للقدوم على هذا الأمر.





وأضاف مرتضى أن، ما حدث خلال السنه ونصف الذي تولى خلالها منصب المشرف العام على الكرة لم يكن على قدر المسؤولية.





وأشار منصور الى أنه يريد أن يحقق نتائج مميزة للمنتخب ويريد أن يدعم الأندية الصاعدة، والاسماعيلي والأندية الشعبية التي تستحق.



