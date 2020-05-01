أمير مرتضى: أقسم بالله المستشار لا يتدخل في تشكيل اللاعبين.. فيديو

كشف أمير مرتضى منصور، عن حقيقة تدخل رئيس نادي الزمالك في تشكيل الفريق أو مشاركة أحد اللاعبين.









وقال مرتضى خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق، إن المستشار مرتضى منصور لا يتدخل نهائياََ في تشكيل اللاعبين او اشراك أحدهم في اي مباراة.









وأضاف: أقسم بالله المستشار مرتضى منصور لم يتدخل نهائياََ في تشكيل اي مباراة للزمالك ويترك العمل الفني للجهاز الفني بالكامل.









وأشار الى أن المستشار مرتضى لم يتحدث معه في المنزل حتى عن تشكيل الفريق أو في رغبة مشاركة لاعب او عدم مشاركة آخر.







