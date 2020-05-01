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أخبار البلد

تعرف على توقعات طقس اليوم الجمعة.. القاهرة تخطت الـ 30 درجة

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:10 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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حمادة خطاب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

فيما تشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 27   

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 والعظمى 29      

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 30     

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 17 والعظمى 28      

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 28     

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 35   

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 36    

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 34   

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 20 والعظمى 31  

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 31

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