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أخبار البلد

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

الجمعة 01/مايو/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر.

وقد قام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين، وأنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أي تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تم اتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونيًا من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.


وقد ارتفعت متحصلات فواتير الغاز الشهرية مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بجانب التحصيل وسداد الفواتير إلكترونيًا، كما تواصل وزارة البترول أعمال التوسعات بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بهدف استخدامه بديلًا للبوتاجاز، حيث تنفذ الشركات توصيل الغاز لنحو مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019/2020.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).
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