وديعة الله.. تعرف على رسالة خطيبة الضابط عبد الحميد الإمام شهيد الدقهلية

كتبت خطيبة الشهيد عبد الحميد صبح الشهيد ملازم أول عبدالحميد صبحى عبدالحميد الإمام من قوة الدفعة 48 معهد فني 113 حربية والذى استشهد أمس في انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد قبل الإفطار على صفحتها الشخصية على الفيس بوك "رسالة الى الشهيد ".





قالت فيها: عبد الحميد ..كنت بتحب الدعاء دا وكنت كل مرة وانت رايح ادعيلك الدعاء دا.





"أنت وديعة الله اودعتك عند الله الذى لا تضيع عنده الودائع ".



وشيع أهالى ديمشلت التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبحى الامام ٢٢ عاما وسط بكاء وعويل على فراق الشهيد.