سائق تاكسي بيأكل "كيكة مسومة" لأحد الركاب.. شاهد رد فعله

قدم برنامج "كريزي تاكسي" الذي يذاع علي فضائية الحياة، مقلب في أحد المواطنين ، حيث قام بالتحدث بشكل مزعج بجانبة، وسؤالة عن أشياء مضحكة.





كما قدم له مقدم المقلب " كيكة" ليأكلها ، ثم أتصل بزوجتة التي قالت له أنها وضعت سم فيها، مما أثار ذعر الراكب، ودارت الأحداث بعدها في شكل كوميدي ظريف.





البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

يقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.





كما يقدم البرنامج العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب وهو ما أثار ذهول الركاب معه.



