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حوادث

قتلها على السحور.. تفاصيل جريمة طعن ثلاثيني لزوجته في الجيزة

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:11 م
جريمة
جريمة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهى شاب ثلاثيني حياة زوجته بعد أن سدد لها عدة طعنات مستخدما سكين المطبخ، بسبب خلافات زوجية بينهما في مدينة ٦ أكتوبر بالجيزة.

تفاصيل الحادث بدأ عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أهالي إحدى المدن السكنية الجديدة بمدينة ٦ أكتوبر، أفاد بمقتل سيدة في العقد الثالث من عمرها على يد زوجها طعنا.

وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة السيدة على سلم العقار أمام باب وحدتها السكنية غارقة في دمائها وبها ٤ طعنات.

كما كشفت المعاينة تحفظ الجيران على زوج المجنى عليها، وبجواره سكينا، ويده ملطخه بالدماء.

وتبين من التحريات أن خلافات نشبت بين الشاب وزوجته في وقت السحور، قام على أثرها بإحضار سكين من المطبخ وسدد لها طعنة في البطن، فقامت بالهروب الي خارج الشقة الا انه لاحقها وسدد لها ٣ طعنات أخرى.

كما شرحت التحريات أن المتهم حاول الهروب الا ان الجيران حاصروه وقاموا بضبطه.

وعقب تقنين الاجراءات أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
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