محافظ بني سويف: إزالة 23 حالة تعد على أرض زراعية بمدينة ناصر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 23 حالة تعد على مساحة فدان و22 قيراط أرض زراعية بقرية اشمنت، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف .





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.





ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد .





وأكد محافظ بني سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



