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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: حادث بئر العبد يزيد الشعب المصري إصرارا وعزيمة

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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أماني نوار

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فايق عن عميق إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الخسيس الذي وقع أمس بجنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود من قواتنا المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

 

يثمن المجلس القومي لحقوق الانسان الدور البطولي والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن ومحاربة الإرهاب.

 

يجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه حيث أنه يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية ويشكل أفدح الجرائم التي تنتهك حقًا أساسيًا من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة ويستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار.

 

ويشدد المجلس على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإرهابية التي باتت تشكل جريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.

 

يؤكد رئيس المجلس أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كله وأنه على ثقة ان هذه الأعمال الجبانة تزيد الشعب المصري إصرارا وعزيمة للاصطفاف خلف قيادته لمواجهة الإرهاب ودحره واجتثاثه من جذوره، وأن هذه المحاولات لن تثني عن المضي في طريق النهوض والتقدم.

 

يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة في شهداء الواجب الوطني لأسرهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين

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