سيئ جدا.. الناقد رامي المتولى يهاجم مسلسل النهاية

تحدث الناقد رامي المتولي في تصريحات ل"صدى البلد" عن رأيه في مسلسل النهاية بعد الاسبوع الاول من عرضه في شهر رمضان.





ووصف رامي المسلسل ب"السئ جدا"، وحلل ذلك قائلا ان الخدع المتواجدة في العمل بدائية، والتريلر الخاص بالمسلسل عبارة عن جملة واحدة وتتكرر مؤكدا انه لم يخلق بنفسه هويه موسيقية.





وأوضح أن الجرافيك ضعيف، وهناك مشاكل في الاخراج ترتب عليها عدم سيطرة على مؤثرات الممثلين، كما نوه ان المؤلف عمرو سمير عاطف حاول اللعب على الغموض من اجل ابهار الجمهور فقط.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.





‫مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وناهد السباعي، وسهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



