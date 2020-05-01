خليها عادة.. 6 طرق لتعويض سوائل الجسم بعد الإفطار

خلال فترة الصيام يفقد الجسم جميع السوائل مما يسبب العشور بالإرهاق والخمول والعطش، وهذا الأمر يحتاج إلى تعويضه بعد الإفطار كي يستعقيد الجسم نشاطه وتعمل وظائف الجسم بكافة جهدها وكفاءتها.
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نصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية ببعض الطرق البسيطة التي تساعد على تعويض الجسم للسوائل بعد الإفطار ومنها :
1- تناول 2 لتر ماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور
2- كل ساعة بدءًا من الإفطار قم بشرب كوب كبير من الماء وبذلك تكون تناولت حوالي 9 أكواب حتى السحور
3- بعد الإفطار بساعة ابدأ في تناول العصائر الطبيعية
4- لا تستغنى عن السوائل الدافئة المفيدة للجسم مثل النعناع والينسون
5- احرص على تناول طبق الشوربة على الإفطار فهو يعتبر من السوائل
6- لا تفرط في تناول القهوة والشاي بعد الإفطار لأنهما عوامل تدر البول وتجعلك تفقد سوائل الجسم بسهولة .