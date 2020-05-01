AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خليها عادة.. 6 طرق لتعويض سوائل الجسم بعد الإفطار

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
خلال فترة الصيام يفقد الجسم جميع السوائل مما يسبب العشور بالإرهاق والخمول والعطش، وهذا الأمر يحتاج إلى تعويضه بعد الإفطار كي يستعقيد الجسم نشاطه وتعمل وظائف الجسم بكافة جهدها وكفاءتها. 

اقرأ أيضا
نصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية ببعض الطرق البسيطة التي تساعد على تعويض الجسم للسوائل بعد الإفطار ومنها :

1- تناول 2 لتر ماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور 
2- كل ساعة بدءًا من الإفطار قم بشرب كوب كبير من الماء وبذلك تكون تناولت حوالي 9 أكواب حتى السحور
3- بعد الإفطار بساعة ابدأ في تناول العصائر الطبيعية 
4- لا تستغنى عن السوائل الدافئة المفيدة للجسم مثل النعناع والينسون
5- احرص على تناول طبق الشوربة على الإفطار فهو يعتبر من السوائل
6- لا تفرط في تناول القهوة والشاي بعد الإفطار لأنهما عوامل تدر البول وتجعلك تفقد سوائل الجسم بسهولة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة سحرية لتحسين الحالة المزاجية في الصيام

10 عادات في رمضان تجعلك أكثر عرضه لفيروس كورونا

نظام غذائي للحامل يعوض الجنين ساعات الصيام الطويلة

6 طرق لتقليل أضرار القهوة والشاي بعد الإفطار

تزيد العطش.. احذر تناول القهوة في وقت السحور

يحارب العطش.. تعرفي على أفضل طبق على مائدة السحور .. فيديو

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يوصي بـ4 أمور حتى يأذن الله برفع وباء كورونا

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بـ المنيا

بعد ظهور حالتين إصابة بكورونا.. ماذا يحدث في القصاصين بالإسماعيلية؟

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

الإيقاف في انتظاره.. اتهام خطير للاعب بالمنتخب الإنجليزي

10 فوائد صحية غير متوقعة للبصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس