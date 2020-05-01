خليها عادة.. 6 طرق لتعويض سوائل الجسم بعد الإفطار

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نصح الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية ببعض الطرق البسيطة التي تساعد على تعويض الجسم للسوائل بعد الإفطار ومنها :





1- تناول 2 لتر ماء في فترة ما بعد الإفطار وحتى السحور

2- كل ساعة بدءًا من الإفطار قم بشرب كوب كبير من الماء وبذلك تكون تناولت حوالي 9 أكواب حتى السحور

3- بعد الإفطار بساعة ابدأ في تناول العصائر الطبيعية

4- لا تستغنى عن السوائل الدافئة المفيدة للجسم مثل النعناع والينسون

5- احرص على تناول طبق الشوربة على الإفطار فهو يعتبر من السوائل

6- لا تفرط في تناول القهوة والشاي بعد الإفطار لأنهما عوامل تدر البول وتجعلك تفقد سوائل الجسم بسهولة .