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أخبار البلد

الثأر للأبطال.. الفلاحين ينعي شهداء بئر العبد: نجدد العهد للقيادة السياسية

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نعى حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، شهداء الوطن من أبطال قواتنا المرابطين في سيناء والذين اسشتهدوا غدرا  بمدينة بئر العبد، مطالبا بضرورة الثأر لهولاء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ليعيش بقية المصريين في أمن وأمان.

وأشار أبو صدام إلى أن مثل هذه الأفعال الخسيسه في شهر رمضان المبارك توضح مدى خسة وندالة هؤلاء الإرهابيين، وتزيد  من إلاصرار على ضرورة وأد هذه العناصر ذات العقول الخربة وتعكس أهمية محاربة الإرهاب والقضاء نهائيا على أصحاب هذه الأفكار المدمرة.
 
وأكد عبدالرحمن أن فلاحين مصر يجددون العهد والوعد بالوقوف صفا واحدا خلف القياده السياسيه الحكيمه والقوات المسلحة الباسله والشرطه المصرية في حربهم ضد الارهابيين ، وانهم علي اتم الاستعداد لتقديم اموالهم واولادهم وارواحهم دفاعا عن وطننا الغالي مصر.

وقدم العزاء لأسر الشهداء من جنودنا البواسل، وداعيا الله عز وجل ان يمن علي  المصابين بالشفاء العاجل  ويلهم المصريين من اهل الشهداء الصبر والسلوان.
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