الثأر للأبطال.. الفلاحين ينعي شهداء بئر العبد: نجدد العهد للقيادة السياسية

نعى حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، شهداء الوطن من أبطال قواتنا المرابطين في سيناء والذين اسشتهدوا غدرا بمدينة بئر العبد، مطالبا بضرورة الثأر لهولاء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ليعيش بقية المصريين في أمن وأمان.





وأشار أبو صدام إلى أن مثل هذه الأفعال الخسيسه في شهر رمضان المبارك توضح مدى خسة وندالة هؤلاء الإرهابيين، و تزيد من إلاصرار على ضرورة وأد هذه العناصر ذات العقول الخربة وتعكس أهمية محاربة الإرهاب والقضاء نهائيا على أصحاب هذه الأفكار المدمرة.

وأكد عبدالرحمن أن فلاحين مصر يجددون العهد والوعد بالوقوف صفا واحدا خلف القياده السياسيه الحكيمه والقوات المسلحة الباسله والشرطه المصرية في حربهم ضد الارهابيين ، و انهم علي اتم الاستعداد لتقديم اموالهم واولادهم وارواحهم دفاعا عن وطننا الغالي مصر.



