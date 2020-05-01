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منوعات

ميجان ميركل تصر على مقاضات ديلي ميل ومجموعتها بعد خسارة قضيتها

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

أصر محامو دوقة ساسكس ميجان ميركل على الاستمرار في دعواتهم القضائية، ضد ناشري صحيفة ديلي ميل البريطانية، يوم الأحد بعد أن خسرت ميجان ميركل أولى دعواتها القضائية ضد ملاك الوكالة الإخبارية عندما حكم قاض بوجوب استبعاد جزء من قضيتها، التى شملت اقتحام خصوصيتها.



وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن محامي وكالة أسوشيتد نيوز ترافعوا في الشهر الماضي ضد ادعاء الدوقة، التي اتهم فيها الوكالة بقطع بعض الكلمات والجمل من رسالة بعثت بها ميجان إلى والدها ، توماس ماركل ، "بشكل غير أمين" قبل نشرها من أجل رسم صورة مضللة  للعلاقة بين ميجان ووالدها.



وتقاضى ميجان وكالة الاخبار بسبب إساءة استخدام المعلومات الخاصة ، وخرق حماية البيانات وانتهاك حقوق النشر بعد نشر كل من صحيفة ديلي ميل وميل صن التي تمتلكها الوكالة المذكورة ، محتويات الرسالة المكتوبة بخط اليد ميجان إلى والدها  ، في أغسطس 2018.



فيما نفت الصحف هذه  الادعاءات، حيث أصدر القاضي جاستيس واربى حكمه يوم الجمعة ، باستبعاد ادعاء الدوقة المزعم بأن الناشر تصرف "بطريقة غير شريفة" بتجاهل مقاطع معينة من الرسالة.



كما استبعد القاضي الادعاءات القائلة بأن الناشر "أثار" عمدا الخلاف بين ميجان ووالدها ، وأن لديه "أجندة" لنشر قصص متطفلة أو مسيئة عنها.



وقال القاضي إن هذه الادعاءات لا يجب أن تشكل جزءًا من قضية الدوقة في هذه المرحلة ، لأنها "غير ذات صلة" بمطالبتها بإساءة استخدام المعلومات الخاصة وانتهاك حقوق النشر وخرق قانون حماية البيانات.


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