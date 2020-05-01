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سيارات

5 خطوات لنظافة مصابيح السيارة بمعجون الأسنان

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يتداول العديد من البشر نصائح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن العناية بالسيارات، ومن بين هذه النصائح إمكانية تنظيف المصابيح الأمامية للسيارة باستخدام معجون الأسنان .

وبالفعل اثبت معجون الأسنان قدرته على تنظيف مصابيح السيارة ، حيث أكد خبراء السيارات على إمكانية تنظيف مصابيح السيارة باستخدام معجون الأسنان، حيث يعاني قائدي السيارات من تحول لون المصابيح إلى اللون الأصفر خاصة في المناطق الحارة، وهو ما يؤدي إلى ضعف إضاءة المصابيح ليلًا، كما ينقص من جمال السيارة وجاذبيتها.

وخلال الخطوات التالية ننشر لكم كيفية استخدام معجون الأسنان لإزالة اصفرار المصابيح وتنظيفها، لكن مع ملاحظة أن هذه الطريقة لا تنجح في حالة وصول الاصفرار إلى المناطق الداخلية للمصباح .

1- وضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح.

2- افرك معجون الأسنان بالفرشاة حتى يتحول لون المعجون إلى الاصفرار.

3- قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا.

4- في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض.

5- يفضل وضع القليل من الشمع على المصابيح لحمايتها من الاصفرار سريعًا مرة أخرى.

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