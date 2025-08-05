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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح محجوب: علاقتي بالشعر لا تنقطع.. منحة إلهية

الشاعر سامح محجوب
الشاعر سامح محجوب
قسم التوك شو

قال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، إن علاقته بالشعر لا تنقطع، مؤكدًا أن الإبداع في جوهره فطرة يولد بها الإنسان، ولا يمكن تعلّمه من الصفر، موضحًا أن الفن، سواء كان شعرًا أو موسيقى أو مسرحًا، لا يُكتسب كغيره من المهارات، بل هو «منحة إلهية» تُمكن صاحبها من التعبير عن الناس والمجتمع، فيما يُصقل مع الوقت بالتجربة والاحتكاك والمعرفة.

وأضاف محجوب، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» مع الإعلامية نانسي نور، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشعر لا يمكن اعتباره مهنة بالمعنى التقليدي، مستشهدًا بحوار دار بينه وبين الفنان الراحل محمود ياسين، حين قال له إن التمثيل مجرد مهنة، وردّ عليه ياسين بسؤاله عن رأيه في أنطوني كوين ومحمود المليجي ومحمود مرسي، فاعترف له بعظمتهم، ليؤكد له أن التمثيل مهنة قد تصل عند بعض الفنانين إلى مستوى الفن الحقيقي أو ربما لقمته، أما الشعر فهو فن لا يكون مهنة أبدًا.

وأوضح مدير بيت الشعر العربي أن امتلاك أدوات اللغة لا يكفي لكتابة الشعر، فقد يوجد من يتقن النحو والعَروض وقواعد الشعر الكلاسيكي، لكنه يفتقد إلى الخيال، وهنا يصبح الإبداع مستحيلًا، لأن الخيال هو الجسر بين اللغة الجامدة والتعبير الشعري الحي.

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