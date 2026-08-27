عشرة العمر.. منة فضالي تهنئ محمد سامي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة منة فضالي، المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت منة فضالي: “كل سنة وانت طيب يا أحلى وأجمل سمسم.. عقبال ١٠٠ سنة يا عشرة العمر.. كل سنة وانت طيب يا صاحبي”.

وكانت الفنانة منة فضالي كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت تفاصيل زواجها السري الذى تسبب فى تعرض والدتها للشلل.

وقالت منة فضالي، خلال لقائها ببرنامج “شو القصة": "اتجوزت مرة وكانت بالسر عن والدتي ومحبتوش، هي حصلت بالصدفة مش هقدر أحكي تفاصيل، بس الرسالة اللي أقولها من التجربة إن متخليش حد يستغل إنك صغيرة ومعندكيش خبرة، متثقيش في أي حد يقولك كلام حلو".

وأضافت منة فضالي: "هو كان أكبر مني بـ24 سنة، اتجوزنا بالصدفة في يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة، هو مكانش حد وحش بس إحنا مكناش متفاهمين بسبب فرق السن والغيرة الزيادة".