علي الهلباوي بساقية الصاوي 4 سبتمبر المقبل

يحيي المطرب والمنشد علي الهلباوي حفلًا غنائيًا يوم 4 سبتمبر المقبل، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، حيث يلتقي جمهوره في أمسية تجمع بين الغناء والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب باقة من الابتهالات والإنشاد الديني التي ارتبط بها جمهوره، ومنها: «مولاي»، و«رضاك»، و«يا رب»، و«سيدنا النبي».

ويُعرف علي الهلباوي بأسلوبه الفني الذي يمزج بين الإنشاد الديني والموسيقى الحديثة، وهي التجربة التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة، وجعلت أعماله تحظى بانتشار كبير عبر مختلف المنصات.

أغاني علي الهلباوي

يتميز علي الهلباوي بتقديم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم العديد من الأعمال الناجحة والحفلات المميزة في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وبدأ المنشد علي الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده، القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ثم انفصل تدريجيًا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص، الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد.

كما قدم العديد من الأعمال، أبرزها أغنية «حقك وحقي»، التي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدة عالية.