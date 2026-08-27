شيماء سيف تهنئ محمد سامي بعيد ميلاده

هنأت الفنانة شيماء سيف، المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشاركت شيماء سيف صورة تجمعهما، وعلقت: “كل سنة وانت طيب وقلبك عسل”.

كان المنتج محمد كارتر أعلن عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، في خبر حظي بتفاعل واسع من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد المنشور تفاعل عدد من الفنانين، من بينهم مي عمر، التي حرصت على تهنئة الثنائي بعودتهما، إذ علّقت قائلة: «ربنا يبعد عنكم الشر إنتوا الاتنين أحسن من بعض».