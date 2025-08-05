قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
أحمد موسى يفضح ملفات إخوانية لتنفيذ مخطط التهجير
رئيس الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل
البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ و البيض اليوم الثلاثاء
بث مباشر| أحمد موسى يكشف أقوى تصريح للرئيس السيسي عن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة تواصل دعم المشاركة السياسية وبناء الهوية الوطنية في محافظات مصر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

في سياق إستراتيجيتها لترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، وتفعيل دور الثقافة كأداة محورية في بناء الوعي الوطني، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والمحاضرات والورش التوعوية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بمختلف المحافظات، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وإحياء المناسبات ذات البعد الرمزي في الوجدان المصري، مثل عيد وفاء النيل. وشهدت الأيام الماضية زخمًا ثقافيًا لافتًا في عدد من المواقع، تراوح بين مناقشات حول المواطنة، وحقوق الناخب، ودور الفرد في بناء الوطن، إلى أنشطة موجهة للأطفال لتعزيز الهوية وغرس القيم الإيجابية.


في محافظة أسيوط، شهد قصر الثقافة لقاءً بعنوان "الديكور المسرحي من النص إلى العرض"، ناقش خلاله الفنان هاني محمد والكاتب المسرحي حسام الدين عبد العزيز، مراحل إعداد الديكور المسرحي وتحويل النصوص إلى تشكيلات بصرية. كما نُفذت في بيت ثقافة القوصية سلسلة محاضرات بعنوان "صوتك أمانة"، شددت على أهمية المشاركة السياسية والانتخابية، بمشاركة الشاعر عبد الغني مسعود ووجيه محيي الدين، الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم.

أما القليوبية، فقد نظمت عددًا من الفعاليات الهادفة إلى توعية المواطنين بتاريخ الحياة النيابية ودورهم في صياغة المشهد السياسي، من خلال محاضرات مثل "الحياة النيابية في مصر.. النشأة والتطور"، و"أهمية المشاركة في العملية الانتخابية"، إلى جانب أنشطة تثقيفية للأطفال حول البيئة، والحرف اليدوية، والتكنولوجيا عبر تطبيق "توت" الإلكتروني.

وفي الشرقية، عقدت ندوات متنوعة منها "انزل شارك.. صوتك أمانة" و"المواطنة الفاعلة وأثرها على التنمية"، لتسليط الضوء على أهمية الصوت الانتخابي ودور المجتمع المدني في ضمان مستقبل آمن ومستقر.

كما شهدت محافظة سوهاج محاضرات تناولت حقوق المواطنة، ومفاهيم المشاركة السياسية، بجانب أنشطة للأطفال لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، والتعريف بالمنصات الرقمية الثقافية، مثل تطبيق "توت"، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي الجيزة، أقيمت لقاءات توعوية في عدد من المواقع الثقافية، تضمنت حوارات ومحاضرات لتشجيع المشاركة السياسية، وتوضيح أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، وغرس القيم الوطنية لدى النشء.

من جهة أخرى، وفي إطار دعم الفئات الخاصة، استضاف قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "لغة الإشارة حياة"، استعرضت خلالها المدربة رشا الخولي أهمية لغة الإشارة في دمج ذوي الهمم، بالإضافة إلى معرض فني بعنوان "أطفال مبدعون"، وورش حركية وفنية وفقرات تراثية ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

وفي الأقصر، أقيمت محاضرات تثقيفية في قصر ثقافة بهاء طاهر وأرمنت، ناقشت دور المواطن في بناء المستقبل، وأهمية الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية وصياغة السياسات العامة.

أما على صعيد الأنشطة الموجهة للأطفال، فقد أطلقت الهيئة مسابقتين أدبية وفنية ضمن مبادرة "النيل عنده كتير"، احتفاءً بعيد وفاء النيل. المسابقة الأولى في مجال الشعر والمقال، أما الثانية فتركز على الأعمال الفنية التي تعبر عن النيل من وجهة نظر الأطفال، في محاولة لغرس الرمزية التاريخية للنيل في وعي الأجيال الجديدة.

وفي محافظة سوهاج أيضًا، تواصلت الفعاليات بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم، من خلال ورش علمية وفنية تناولت المقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية، وأهمية الصدق والتفكير الإيجابي في بناء شخصية الطفل.


تكشف هذه الفعاليات المتنوعة عن الدور المحوري الذي تلعبه قصور الثقافة كمنصات حيوية للتوعية، ليس فقط في المجال الفني والأدبي، وإنما أيضًا في تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي، وغرس روح المشاركة والانتماء الوطني لدى مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

دور الثقافة الوعي الوطني الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟

ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

منال عوض تعلن عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول الاستدامة المالية بمحافظة قنا

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني

مدينة الإنتاج الإعلامي

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد