قصور الثقافة تواصل دعم المشاركة السياسية وبناء الهوية الوطنية في محافظات مصر

في سياق إستراتيجيتها لترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، وتفعيل دور الثقافة كأداة محورية في بناء الوعي الوطني، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنفيذ سلسلة من الأنشطة والمحاضرات والورش التوعوية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة بمختلف المحافظات، لاسيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وإحياء المناسبات ذات البعد الرمزي في الوجدان المصري، مثل عيد وفاء النيل. وشهدت الأيام الماضية زخمًا ثقافيًا لافتًا في عدد من المواقع، تراوح بين مناقشات حول المواطنة، وحقوق الناخب، ودور الفرد في بناء الوطن، إلى أنشطة موجهة للأطفال لتعزيز الهوية وغرس القيم الإيجابية.



في محافظة أسيوط، شهد قصر الثقافة لقاءً بعنوان "الديكور المسرحي من النص إلى العرض"، ناقش خلاله الفنان هاني محمد والكاتب المسرحي حسام الدين عبد العزيز، مراحل إعداد الديكور المسرحي وتحويل النصوص إلى تشكيلات بصرية. كما نُفذت في بيت ثقافة القوصية سلسلة محاضرات بعنوان "صوتك أمانة"، شددت على أهمية المشاركة السياسية والانتخابية، بمشاركة الشاعر عبد الغني مسعود ووجيه محيي الدين، الموجه السابق بوزارة التربية والتعليم.

أما القليوبية، فقد نظمت عددًا من الفعاليات الهادفة إلى توعية المواطنين بتاريخ الحياة النيابية ودورهم في صياغة المشهد السياسي، من خلال محاضرات مثل "الحياة النيابية في مصر.. النشأة والتطور"، و"أهمية المشاركة في العملية الانتخابية"، إلى جانب أنشطة تثقيفية للأطفال حول البيئة، والحرف اليدوية، والتكنولوجيا عبر تطبيق "توت" الإلكتروني.

وفي الشرقية، عقدت ندوات متنوعة منها "انزل شارك.. صوتك أمانة" و"المواطنة الفاعلة وأثرها على التنمية"، لتسليط الضوء على أهمية الصوت الانتخابي ودور المجتمع المدني في ضمان مستقبل آمن ومستقر.

كما شهدت محافظة سوهاج محاضرات تناولت حقوق المواطنة، ومفاهيم المشاركة السياسية، بجانب أنشطة للأطفال لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، والتعريف بالمنصات الرقمية الثقافية، مثل تطبيق "توت"، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي الجيزة، أقيمت لقاءات توعوية في عدد من المواقع الثقافية، تضمنت حوارات ومحاضرات لتشجيع المشاركة السياسية، وتوضيح أهمية انتخابات مجلس الشيوخ، وغرس القيم الوطنية لدى النشء.

من جهة أخرى، وفي إطار دعم الفئات الخاصة، استضاف قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "لغة الإشارة حياة"، استعرضت خلالها المدربة رشا الخولي أهمية لغة الإشارة في دمج ذوي الهمم، بالإضافة إلى معرض فني بعنوان "أطفال مبدعون"، وورش حركية وفنية وفقرات تراثية ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها".

وفي الأقصر، أقيمت محاضرات تثقيفية في قصر ثقافة بهاء طاهر وأرمنت، ناقشت دور المواطن في بناء المستقبل، وأهمية الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية وصياغة السياسات العامة.

أما على صعيد الأنشطة الموجهة للأطفال، فقد أطلقت الهيئة مسابقتين أدبية وفنية ضمن مبادرة "النيل عنده كتير"، احتفاءً بعيد وفاء النيل. المسابقة الأولى في مجال الشعر والمقال، أما الثانية فتركز على الأعمال الفنية التي تعبر عن النيل من وجهة نظر الأطفال، في محاولة لغرس الرمزية التاريخية للنيل في وعي الأجيال الجديدة.

وفي محافظة سوهاج أيضًا، تواصلت الفعاليات بالتعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم، من خلال ورش علمية وفنية تناولت المقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية، وأهمية الصدق والتفكير الإيجابي في بناء شخصية الطفل.



تكشف هذه الفعاليات المتنوعة عن الدور المحوري الذي تلعبه قصور الثقافة كمنصات حيوية للتوعية، ليس فقط في المجال الفني والأدبي، وإنما أيضًا في تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي، وغرس روح المشاركة والانتماء الوطني لدى مختلف الفئات العمرية، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.